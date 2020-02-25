Почти 60% россиян уверены: попавшие во власть, быстро забывают о нуждах народа

По данным опроса «Левада-Центра», 75% населения уверены, что России необходим «сильный и властный руководитель» и лишь 22% выступают против наделения единственного человека всей полнотой властных полномочий.

Почти половина россиян (49%) полагают, что государству всегда требуется «сильная рука». Их число с ноября 2018 года снизилось на 9%. При этом доля тех, кто считает её необходимой лишь в данный момент наоборот выросла с 22% до 26%.

Исследование показало, что 59% опрошенных не верят избранным политикам. Они думают, что после входа в должность их интерес к проблемам граждан быстро пропадает. Властей волнуют только личные интересы — солидарны с такой позицией четверть россиян.

О векторе развития государства у 23% респондентов нет абсолютно никакого представления, у 40% — «довольно смутное», и лишь у 19% — «довольно ясное», передают «Ведомости».

Почему россияне хотят демократии без демократических свобод?

Политолог Дмитрий Травин объяснил Sobesednik.ru, почему россияне хотят демократии, но без демократических прав и свобод (материал от 12 декабря 2017 года)

«Доля тех, кто говорит, что власти нет дела до народа, в сумме составляет в разные годы от 74 до 88%. И это взаимосвязанные вещи. Люди считают, что сильный лидер может уравновесить коррумпированную бюрократию. Наша партсистема фиктивна и не артикулирует интересы людей, поэтому у них и нет представления, куда движется страна», — объясняет директор «Левада-центра» Лев Гудков. Он отмечает, что представление о главе государства при этом у россиян скорее основывается на «иллюзорных надеждах на будущее», которое подкрепляется «раздражением» от настоящего.