Производство соевых бобов и рапса просубсидируют из бюджета

С 15 февраля региональные агрономы, занятые производством бобовых и масличных культур, смогут получать стимулирование из федерального бюджета. Условия для получения субсидии прописаны в соответствующем постановлении.

В материале «Парламентской газеты» поясняется, что во всем мире растет спрос на сою и рапс. В год человечество употребляет более 250 миллионов тонн сои и 55 миллионов тонн рапса. В России между тем наблюдается дефицит этих культур, которые являются альтернативой подсолнечным семенам.

Предполагается, что помощь из бюджета будет рассчитываться в объеме на год и будет предоставляться в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».