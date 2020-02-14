Писавшего об убийстве ветеранов пермского анестезиста уволили за нарушение этики

Сотрудника пермской больницы, который признался, что публиковал посты об убийстве пожилых пациентов, уволили.

Как сообщает портал Properm.ru со ссылкой на министра здравоохранения Пермского края Оксану Мелехову, медик сам написал заявление об уходе. Уточняется, что он уволен с формулировкой «по соглашению сторон за нарушение принципов этики».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на анонимном форуме «Двач» появились сообщения об убийстве ветеранов, которых отключали от системы искусственной вентиляции легких. В преступлении заподозрили анестезиста отделения интенсивной терапии больницы имени Гринберга Сергея Калинина. Сам он заверил, что никого не убивал. Проверка на детекторе лжи показала, что мужчина действительно писал посты, однако никого настоящих преступлений не совершал. Коллегам он рассказал, что во время написания сообщений был нетрезв.