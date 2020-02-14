В центре внимания
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press
Резиденция Путина на Валдае меняет владельца
Кризис в Идлибе: ждать ли России от Турции очередного "удара в спину"?
Юрист о "шереметьевском отце": Его хотят закрыть по надуманным обвинениям

Новости дня

14 февраля, пятница

[18:09]В Подмосковье начата проверка после падения из окна 15-летней беременной девочки
[17:45]Путин назначил помощниками Медведева в Совбезе его же бывших сотрудников
[17:24]Ананьев назвал политику в РФ "театром одного актера" и пяти его близких друзей
[16:37]Путин назвал новый состав президентского антикоррупционного совета
[16:15]Писавшего об убийстве ветеранов пермского анестезиста уволили за нарушение этики
[15:55]Минск потребовал скидки на газ для пострадавших при взрыве на ЧАЭС территорий
[15:52]Дерипаска назвал "брехней" обвинения FT в отмывании денег для Путина
[15:12]Лукашенко заявил, что россияне и 120% белорусов против объединения стран
[14:36]Песков заявил, что россиянам не нужно читать Конституцию для понимания их прав
[14:16]В прошлом году россияне заключили на 24 тысячи больше браков, чем в 2018-м
[13:47]Путин наградил врачей, не знавших о радиационном заражении раненых под Неноксой
[13:37]40% экспорта российских вин идет в Украину, а по словам эксперта – в ДНР и ЛНР
[13:07]Тренер Григория Кушиташвили назвал враньем положительные итоги теста на кокаин
[12:54]В Китае заявили, что плазма крови выздоровевших помогает при коронавирусе
[12:27]ЦИК отверг возможность электронного голосования по реформе Конституции
[12:24]В России работают почти 130 медучреждений для наблюдения за гражданами КНР
[11:59]ФСБ сообщила о задержании жителя Подмосковья, перечислившего ИГ свыше 25 млн
[11:41]Больше половины россиян предпочитают не праздновать День влюбленных
[10:55]Университет при московской мэрии могут по просьбе Путина назвать в честь Лужкова
[10:52]Задержан чиновник, разрешивший строительство отеля в экологической зоне Байкала
[10:29]В России выйдет мобильное приложение по готовящимся изменениям Конституции
[09:18]В Хабаровском крае выясняют причину смерти найденного у дороги тигренка
[08:06]Менее 30% женщин считают более поздний выход на пенсию мужчин их дискриминацией
[07:49]Обоих брошенных в Шереметьево детей передали их матери
[07:24]Москвичей в пятницу ждут небольшие осадки и плюсовая температура

13 февраля, четверг

[19:03]ЦБ надеется, что банки не будут "задирать" комиссию на систему быстрых платежей
[18:59]Власти выделили 22 млн на лекарства для детей, не зарегистрированные в РФ
[18:53]Токио сообщил о первой жертве "уханьского" коронавируса в Японии
[18:52]В Нидерландах взорвалось еще одно почтовое отправление, одна бомба обезврежена
[17:11]Миронов хочет отменить закон о "шпионских" гаджетах, применяемый к "невиновным"
[16:46]ФСО построит в Северной Осетии второй учебный комплекс через одного подрядчика
[16:37]Сотрудники СК задержали Виктора Гаврилова, бросившего сыновей в Шереметьево
[16:10]Штаб Навального заподозрил главу Татарстана в использовании бизнес-джета
[16:01]Twitter оштрафован на 4 млн за невыполнение требований по локализации данных
[15:25]Силуанов рассказал, как вырастет доход бюджета при выполнении послания Путина
[15:04]Справороссы предложили запретить строить по реновации дома выше 14 этажей
[14:47]На Ставрополье идет следственная проверка после убийства местного жителя быком
[14:45]С 1 октября могут повысить зарплаты сотрудников ряда силовых ведомств и военных
[14:34]Около трети больных раком детей в РФ могут не учитываться в официальных данных
[14:15]Избившему росгвардейца боксеру Кушиташвили предъявили обвинения по двум статьям

Фото: depositphotos
Рецепт: Шоколадное пирожное в кофейной кружке
Tim Hall / Global Look Press
Домашние растения снижают стресс на рабочем месте
Фото: Global Look Press
Подоходный налог можно оплачивать заранее
 
Девять критериев для выбора мультиварки
Фото: depositphotos
Почему при заказе товаров по почте нужно указывать реальную цену
иллюстрации в рецензии: стоп-кадры из официального трейлера / канал Central Partnership на Youtube
Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча
Топ-3 рецепта для романтического ужина в День всех влюбленных
Фото: Global Look Press
Народная молва: что обсуждали жители российской глубинки на минувшей неделе
Александр Головин на поле в составе «Монако». Фото: Panoramic / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Где "зависла" дань за Головина – и другие мутные трансферы
Кадр из фильма "Горькая луна"
Корейские вампиры и БДСМ от Полански: пять фильмов ко Дню влюбленных

Писавшего об убийстве ветеранов пермского анестезиста уволили за нарушение этики

Общество
16:15, 14 февраля 2020

Global Look Press
Global Look Press

Сотрудника пермской больницы, который признался, что публиковал посты об убийстве пожилых пациентов, уволили.

Как сообщает портал Properm.ru со ссылкой на министра здравоохранения Пермского края Оксану Мелехову, медик сам написал заявление об уходе. Уточняется, что он уволен с формулировкой «по соглашению сторон за нарушение принципов этики». 

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на анонимном форуме «Двач» появились сообщения об убийстве ветеранов, которых отключали от системы искусственной вентиляции легких. В преступлении заподозрили анестезиста отделения интенсивной терапии больницы имени Гринберга Сергея Калинина. Сам он заверил, что никого не убивал. Проверка на детекторе лжи показала, что мужчина действительно писал посты, однако никого настоящих преступлений не совершал. Коллегам он рассказал, что во время написания сообщений был нетрезв.

 

Рубрика: Общество

Поделитесь статьей:

Global Look Press

Общество

Путин назначил помощниками Медведева в Совбезе его же бывших сотрудников

Читать далее >

Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Общество

Алена Водонаева после допроса в полиции: Я двигаюсь в правильном направлении!

Читать далее >

Global Look Press

Общество

Писавшего об убийстве ветеранов пермского анестезиста уволили за нарушение этики

Читать далее >

Политика
Ананьев назвал политику в РФ "театром одного актера" и пяти его близких друзей
Конституционный суд не дал "обнулиться" срокам Ельцина. Как будет с Путиным?
Путин назвал новый состав президентского антикоррупционного совета
Минск потребовал скидки на газ для пострадавших при взрыве на ЧАЭС территорий
Общество
Путин назначил помощниками Медведева в Совбезе его же бывших сотрудников
Алена Водонаева после допроса в полиции: Я двигаюсь в правильном направлении!
Писавшего об убийстве ветеранов пермского анестезиста уволили за нарушение этики
Владимир Осечкин: Застольные фото убийцы Немцова – слив силовиков
Колумнисты
Ясин Евгений

Ясин
Евгений

экономист

Выходит, все эти годы мы хотели, чтобы санкции отменили, потом убеждали россиян, что они принесли пользу, а теперь, как выяснилось, боимся, что их отменят?

Баканов Константин

Баканов
Константин

обозреватель

Иван Голунов правильно требует открыть карты покрупнее: журналистом движет не желание отомстить за себя – он пытается довести до конца важное для всех нас дело

Быков Дмитрий

Быков
Дмитрий

писатель, журналист

«Кто сверху, того и заслуживаем. А вечно недовольны только паразиты, которые в жизни ничего не добились» – эта логика, еще не столь знакомая американцам, нам понятна и привычна

Культура и ТВ
Пластический театр: премьера спектакля БОГinЯ
Фильм недели: "Скандал" Джея Роуча
"Я уже старый": Александр Ширвиндт заявил об уходе из театра Сатиры
Ирина Горбачёва рассказала Аглае Тарасовой, как получить "Оскар"
Шоу-бизнес
Андрей Разин: Не исключаю, что семья Заворотнюк примет предложение Малахова
Глеб Самойлов на сцене "Горбушки"
Жена "Иванушки" о ДНК-скандале: Сазыкина вылетит со всех ТВ-проектов
Лена Ленина выходит замуж в платье за 10 миллионов

Здоровье
Исследование подтвердило: отпуск серьезно укрепляет здоровье сердца
Лечить инфекции MRSA двумя разными антибиотиками бессмысленно
В России создан уникальный препарат для лечения гепатита дельта
В Китае заявили, что плазма крови выздоровевших помогает при коронавирусе
Туризм
Причиной ЧП с катерами в Таиланде назвали превышение скорости одним из капитанов
Российские авиакомпании могут получить 1,6 млрд из-за отмены полетов в КНР
Бастрыкин поручил СК расследовать гибель детей из РФ в аварии катеров в Таиланде
Сервисы по бронированию запретили съем жилья в Пекине до конца февраля
Авто
"Коммерческий подход": депутат об идее повысить дорожные штрафы
Bloomberg назвал реформу Конституции "планом Б" Путина после неудачи с Беларусью
На московских дорогах предлагают снизить минимальную скорость до 50 км/ч
Запрет на шипованные шины на 177 дней невозможен из-за разного климата в РФ
Недвижимость
Справороссы предложили запретить строить по реновации дома выше 14 этажей
В СФ предлагают уточнить условия для получения ипотечной субсидии в 450 тысяч
Выданные дальневосточные гектары на Сахалине оказались не бесхозными
Эксперты прогнозируют рост стоимости найма жилья в крупных городах на 5–15%
Свежий номер

Александр Ширвиндт. Фото: Андрей Струнин / "Собеседник"
"Я уже старый": Александр Ширвиндт заявил об уходе из театра Сатиры
Три поколения семьи Кириенко – за одним столом // фото в статье: соцсети
Как родня Кириенко заработает на мусоре и где от этого отдохнет
По путинским местам: как Пикалёво дошло до ручки
Салман Закриев
Зять Кадырова взлетел в "Соколиное гнездо" за миллион долларов
Эх, не туда Медведева назначили: надо было не в Совбез, а в Минсельхоз // фото: Сергей Гунеев / РИА «Новости»
Куда "Димон" телят не гонял. Дачу Медведева "рассекретили" пастухи
Лех Валенса. Фото: Wojtek Laski/EastNews
Лех Валенса:
От Варшавы всегда было ближе до Москвы, чем до Вашингтона
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене:
Не поеду на Олимпиаду — значит, в декрет
Андрей Смирнов // фото: PhotoXpress
Андрей Смирнов:
Никакого будущего, кроме демократии, у России нет
Глеб Павловский // фото в статье: PhotoXpress
Глеб Павловский:
Это разрушение Путиным остатков государственности
Самариддин в редакции «Собеседника» // фото: Виктория Савицкая
Самариддин Раджабов:
Пару лет отсидеть за свою свободу – это несложно


Анастасия Заворотнюк с мужем Петром Чернышевым и детьми Аней и Майклом // фото: Максим Ли
Андрей Разин: Не исключаю, что семья Заворотнюк примет предложение Малахова
Фото: Global Look Press
"Попрошайничество и голодная смерть": депутат о будущем пенсионеров после скандала в Думе
Алена Водонаева. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press
Алена Водонаева после допроса в полиции: Я двигаюсь в правильном направлении!
скриншот со страницы в соцсети "ВКонтакте", где выложены фото
Владимир Осечкин: Застольные фото убийцы Немцова – слив силовиков
Настя Рыбка на съемках шоу (стоп-кадр)
"Последние герои" испугались спать с Настей Рыбкой

Михаил Асташов // фото в статье: соцсети
Паралимпийцу – курьеру сервиса доставки дали денег на поездку в Токио
"Вся страна ржет с тобой": зрители благодарят ведущую, посмеявшуюся над льготами
Королева Елизавета II // фото: Global Look Press
От Зимбабве до ельцинской России: как и куда путешествует английская королева
Александр Яценко в фильме "Аритмия" (стоп-кадр)
Лучшей российской мелодрамой оказалась "Аритмия" (которая вообще не мелодрама)
Кадр из фильма «Формула любви»
Оживлял мертвецов и обманывал знать: мифы и правда о графе Калиостро
^