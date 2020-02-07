Кировский Минздрав опровергает, что медбрат госпиталя убил более 10 пациентов

СУ СК РФ по Кировской области проводит проверку после сообщения о предполагаемом медбрате-убийце более чем десяти человек, находящихся в реанимации, говорится на сайте ведомства.

Установить предполагаемую личность якобы серийного убийцы смогли пользователи интернет-портала «Двач», где анонимный пользователь хвастался количеством жертв. Первой на историю обратило внимание издание Readovka.

«За 10+ трупов не посадили. <…> Просто отключаю от ИВЛ и наблюдаю за агонией. Очень забавно, как они глаза пучат и пытаются вдохнуть, но не получается. <…> Я ещё и медик, и мне доставляет причинять умирающим людишкам мучения. Что ты сделаешь? Ничего. А я сделаю, и, возможно, тебе или твоим родственникам», — пишет аноним в ответ другому пользователю. Он также выложил на портале фотографию с пистолетом и формой, на которой видна надпись с бейджа с именем и фамилией и должностью «медицинский брат-анестезист».

По непроверенным предположениям пользователей портала, человек с такими данными действительно работает в Кировском областном госпитале ветеранов войн медбратом.

В Минздраве Кировской области «Открытым медиа» пояснили, что человек с таким именем действительно работает в госпитале, однако он отрицает, что оставлял записи на «Дваче». В ведомстве также добавили, что «размещённые на фото бейдж и медицинская одежда не принадлежат сотрудникам госпиталя», а «предварительная проверка не выявила фактов смерти пациентов во время дежурства данного сотрудника». Однако они заявили, что инициируют тщательную проверку поступивших данных.