ФСО построит в Северной Осетии второй учебный комплекс через одного подрядчика

Компания ФГУП «СВЭКО», находящаяся в подчинении ФСО, за 49,2 миллиона рублей построит во Владикавказе учебно-тренировочный комплекс спецсвязи ведомства, который будет состоять из тира, расположенного под землей и здания для обучения, передает Znak.com со ссылкой на сайт госзакупок.

В конкурсе на строительство, по информации издания, участвовали три фирмы, а получила право осуществления услуги компания из Северной Осетии ООО «Строительно-монтажное предприятие "Тур"», которая ранее уже работала с этим предприятием, также занимаясь строительством «объектов учебно-тренировочного комплекса» за 45,7 миллионов рублей.

Изданию не удалось получить официальный комментарий компании-подрядчика, однако журналисты отмечают, что из официальных документов совершенно неясно, о каких учебных комплексах идет речь и не являются ли они один и тем же строением.

В ноябре 2017 года Sobesednik.ru сообщал об аресте бывшего руководителя ФГУП «СВЭКО» ФСО Олега Филиппова, которого подозревали в хищениях на госконтракте на обслуживание и ремонт интеллектуальной транспортной системы Москвы на сумму 3,9 миллиарда рублей. Позднее, как указывал «КоммерсантЪ», он и его заместитель пошли на сделку с Генпрокуратурой и полностью признали вину.