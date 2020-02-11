В Петербурге задержали 19-летнего участника националистического марша

Сотрудники петербургского Центра по борьбе с экстремизмом задержали одного из участников прошедшего вечером 10 февраля несанкционированного шествия по Загородному проспекту под лозунгом «Нет замещающей миграции», пишет «Фонтанка».

Журналисты, нашедшие страницу предполагаемого задержанного в сети, отмечают, что молодому человеку 19 лет, он интересуется милитари-культурой Советского Союза и фотографируется он исключительно в военной форме тех лет.

Всего в акции приняли участие порядка десяти молодых людей в балаклавах. Они прошли по проезжей части с антимигрантской растяжкой, перекрыв часть движения. На опубликованном в твиттере видео можно видеть, как одного из участников задевает машина.

Участники во время шествия выкрикивали лозунги «Нет России без русских», «Реконкиста», «Русские идут — вера, нация, труд».

MR7.ru пишет, что после акции было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве по мотивам национальной ненависти.