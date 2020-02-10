Вместо привлечения мигрантов надо "создавать условия" россиянам, считает депутат

Первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов выступил против предложенного упрощения получения российского гражданства, передает ИА «Москва».

«Это серьезная тема. Я категорически против этих поправок. Если они будут приняты, то Россия может через некоторое время стать совсем другой страной. С другой доминирующей религией, с другой культурой, нарушится этнорелигиозный баланс», — уверен депутат от «Справедливой России». Он также считает, что эти поправки «опасны» и позволят трудовым мигрантам обходить ограничения по работе в России.

«Необходимо создавать условия для россиян, чтобы матери больше рожали, а люди дольше жили. А не заниматься привлечением мигрантов, у которых будет настоящая, историческая родина», — говорит Емельянов.

Ранее Sobesednik.ru сообщал о предложении разрешить получение российского гражданства без отказа от уже имеющегося гражданства другой страны. При этом депутат Леонид Калашников заявлял, что могут быть также отменены ограничения на непрерывное проживание и необходимость подтверждения законного источника средств к существованию.

В своем интервью «Спутник Латвия» вице-спикер Госдумы Петр Толстой пояснил, что «конечной целью является упрощение сложной бюрократической процедуры, которая нужна для получения российского гражданства русскому человеку, приехавшему из любой республики бывшего СССР».