В Москве задержали участника пранка на тему коронавируса

В Москве полиция задержала подозреваемого в имитации приступа от заражения коронавирусом в метро, передает «Дождь».

Предметом разбирательства стал пранк, в ходе которого молодой человек падал, имитируя внезапный приступ, на станциях «Полежаевская» и «Улица 1905 года». Сопровождающие его молодые люди кричали, что у парня коронавирус, и провоцировали панику среди пассажиров.

В связи с этим московский метрополитен обращался в полицию, сочтя эти выходки «не шутками, а хулиганством». МВД в итоге завело уголовное дело по статье о хулиганстве.

«Москвич Mag» писал, что в одном из популярных фудмоллов в Москве все сотрудники азиатской внешности ходят в одинаковых черных масках. Также одна из городских гидов сообщила, что москвичи начали достаточно агрессивно реагировать на туристов из Китая.

По данным на утро 10 февраля, в Китае коронавирус нового типа диагностирован более чем у 40 тысяч человек. Смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, пишет «Интерфакс» со ссылкой на Госкомитет здравоохранения КНР.