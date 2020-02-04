Пострадавшим от пыток в полиции оренбуржцам выплатят свыше 60 тысяч евро

ЕСПЧ присудил троим жителям Оренбургской области компенсацию за пытки сотрудниками российских правоохранительных органов.

Как указывается на сайте правозащитной организации «Комитет против пыток», государство должно выплатить Алексею Аверкиеву и Александру Богданову по 19,4 тысячи евро каждому, еще один оренбуржец Владимир Прытков получит 39,7 тысячи евро.

Аверкиев обратился в КПП в январе 2009 года. Он сообщил, что в декабре 2006-го его арестовали, а в мае 2008-го он был избит сотрудниками милиции за то, что «слишком медленно знакомился с материалами уголовного дела». Медики диагностировали у него, в частности, сотрясение головного мозга.

Сообщается, что за время прокурорской проверки по жалобе Аверкиева было вынесено четыре отказа в возбуждении уголовного дела, три из них признаны незаконными.

Над другим оренбуржцем, Александром Богдановым, в октябре 2011-го в течение двух суток издевались в отделении полиции №3 Оренбурга. По словам самого Богданова, его душили пакетами, били наотмашь рукой и каблуком туфли, подвешивали между столами на бейсбольной бите в позе «чемодан», а также угрожали изнасилованием. Пытки прекратились после того, как мужчина согласился признать себя виновным в убийстве знакомого.

В ходе проверки сотрудниками следственного отдела было вынесено семь постановлений об отказе в возбуждении дела, шесть из них отменялись либо в порядке надзора, либо в результате жалоб и обращений, подаваемых Комитетом.

Третий истец, Владимир Прытков, обратился в «Комитет против пыток» в июле 2010-го, примерно через два месяца после того, как его доставили в отдел милиции сотрудники оперативно-розыскной части №2 уголовного розыска УВД по Оренбургской области. Прыткова избивали около четырех часов, «требуя дать показания, как он вместе с братом занимался угоном автомобилей, либо заплатить взятку за то, чтобы он в этом деле, в отличие от брата, был только свидетелем». Не добившись своего, силовики были вынуждены отпустить свою жертву.

Вскоре после инцидента Прытков в экстренном порядке был помещен в городскую клиническую больницу, где ему поставили диагноз «Сочетанная черепно-мозговая травма. Контузия головного мозга средней тяжести. Субарахноидальное кровоизлияние. Ушибы мягких тканей головы. Ушиб грудной клетки, артериальная гипертония 1 и 2 степени. Астеноневротический синдром». После выписки из стационара в течение трех месяцев мужчина находился на амбулаторном лечении. Несмотря на многочисленные ходатайства о проведении следственных действий и жалобы на бездействие следственных органов, подаваемые КПП, дело прекращали «за отсутствием события преступления».

Подчеркивается, что во всех трех случаях виновные в пытках так и не были найдены.

По словам юриста Комитета против пыток Екатерины Вансловой, в связи с решением ЕСПЧ организация намерена «добиваться от национальных следственных органов проведения эффективного расследования» жалоб всех троих заявителей.