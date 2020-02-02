Росгвардеец получил перелом носа после обращения к боксеру сборной России

Члена сборной России по боксу Георгия Кушиташвили и его приятеля подозревают в нападении на сотрудника Росгвардии, передает «Пятый канал».

Сообщается, что в ночь на 2 февраля к ним обратился правоохранитель, который потребовал предъявить документы. В результате между спортсменами и полицейским возникла потасовка, из-за которой младший сержант получил перелом носа.

Полицейский находится в больнице, а молодые люди задержаны. Пока не установлено, кто именно из них нанес удар сержанту.

Георгий Кушиташвили является чемпионом России 2018 года в весовой категории до 81 килограмма.