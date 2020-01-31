Песков сравнил с "охотой на ведьм" критику керченской чиновницы из-за скандала

В Кремле прокомментировали скандал с поздравлением блокадников керченскими чиновницами в шубах.

Напомним, что ранее глава горсовета Керчи Мая Хужина, которую раскритиковали в СМИ и интернете за акцию с поздравлением ветеранов, забрала написанное ей из-за «сиюминутной слабости» заявление об отставке.

Как передает «Коммерсант», комментируя данный скандал, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не приветствуют подобную «охоту на ведьм». При этом он отметил, что обрушившийся на чиновницу шквал критики говорит о неравнодушии россиян.

«Вы знаете, в каждом отдельном случае надо разбираться. Здесь какая-то "охота на ведьм" абсолютно не нужна, и никто к ней не призывает. Но общественная нетерпимость к любым проявлениям хамства — это как раз залог того, что мы постепенно от этого избавимся», — сказал Песков журналистам.