Чиновницу отдела образования осудили условно из-за убийства девочки отчимом

В Смоленске начальница отдела образования Холм-Жирковского района признана виновной по статье о халатности, сообщает «Российская газета» со ссылкой на областное управление СК.

Женщину осудили на два года условно из-за смерти семилетней девочки от рук своего отчима. По данным следствия, чиновница передала под опеку неблагополучной семьи четверых детей в возрасте от шести до десяти лет с нарушением законодательства, и дети долгое время находились в социально опасном положении.

Девочка умерла в ночь на 4 января 2018 года, когда приемная мать уехала в другой город к родственникам. Отчим сначала изнасиловал падчерицу, а затем убил.

Сам убийца на основании вердикта присяжных заседателей ранее был приговорен к 23 годам исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых пяти лет в тюрьме.