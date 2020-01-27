Против украинского дантиста завели дело за попытку вывезти из РФ акриловые зубы

В Ростовской области таможенники обнаружили у гражданина Украины почти тысячу незадекларированных акриловых зубов.

Как сообщает пресс-служба Южного таможенного управления, мужчина прибыл к посту Гуково на рейсовом автобусе со стороны России. «В результате таможенного досмотра должностные лица поста обнаружили в ручной клади гражданина стоматологические средства: более 450 г стоматологического слепочного материала, 500 г зуботехнического воска, 170 мл раствора для анестезии и 960 акриловых зубов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что декларацию на товары мужчина не подавал. Сам он рассказал, что является стоматологом и перемещал стоматологические средства «для дальнейшего использования в работе».

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ («Недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию»).

В сообщении пресс-службы поясняется, что предназначение и количество товара «предполагает его использование в предпринимательской либо производственной деятельности», поэтому он не может быть отнесен к предметам, предназначенным для личного пользования, и подлежит таможенному декларированию.