Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании по совету Пескова

Адвокаты гражданки Израиля Наамы Иссахар рассказали, что она подала прошение о помиловании президенту России. Об этом со ссылкой на партнеров коллегии адвокатов «Pen & Paper» Вадима Клювганта и Алексея Добрынина пишет «Интерфакс».

По словам юристов, в воскресенье, 26 января, они обсудили с Иссахар заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о том, что для ее помилования необходимо личное обращение к президенту. После этого израильтянка приняла решение обратиться к Владимиру Путину с личным ходатайством о помиловании и освобождении. Адвокаты подчеркивают также, что данный документ ею уже подан в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора.

В ходатайстве Иссахар, в частности, отмечается, что «Наама, ее родные и защитники надеются на скорейшее принятие президентом России, в соответствии с его конституционным полномочием, решения о ее помиловании и освобождении».

Напомним, что ранее осужденная в России за наркотики гражданка Израиля Наама Иссахар отказалась подавать личное прошение о помиловании, поскольку, по ее мнению, аналогичные заявления уже были сделаны со стороны ее семьи, а также премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Однако позднее Дмитрий Песков пояснил, что такая позиция девушки может сильно замедлить процесс ее освобождения.