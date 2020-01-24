Песков пояснил, что израильтянка Иссахар не может быть помилована без прошения

Пресс-секретарь президента РФ Владимир Путина Дмитрий Песков пояснил, почему задерживается помилование гражданки Израиля Наамы Иссахар, пишет «Интерфакс».

Ранее девушка была задержана с десятью граммами гашиша в Москве при пересадке из Дели в Тель-Авив. Ее осудили на 7,5 лет по статье о контрабанде.

Накануне после встречи с матерью Наамы Владимир Путин заявил, что «все будет хорошо» и что он убедился в том, что девушка из «хорошей, порядочной семьи». Это он обещал учесть при принятии решения о помиловании.

По словам Пескова, девушка отказалась просить о помиловании, потому что не признает своей вины. «А как можно помиловать, если девушка не просит о помиловании?» — заявил пресс-секретарь.

Иссахар утверждает, что не покупала наркотики и не клала их в рюкзак. Адвокаты Исхаар планируют обращаться в кассационный суд и подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

Когда журналисты напомнили Пескову, что Путин в свое время помиловал экс-главу «ЮКОСа» Михаила Ходорковского без его просьб о помиловании, пресс-секретарь ответил: «Вы многого не знаете».

В одном из интервью Ходорковский пояснил, что в момент его помилования перед ним не стояло условие о признании вины.