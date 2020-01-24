В Чите задержан отец бездомной семьи, которая жила в заброшенном здании

В Чите задержан отец четверых детей, с которыми они проживал в заброшенном здании, сообщает портал Zab.ru со ссылкой на источник в органах власти. Выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске и на него заведено пять уголовных дел, среди которых побои и кражи. Его трое сыновей и одна дочь отправлены в социальный центр «Надежда».

История семьи, которая три месяца прожила в помещении заброшенного дома, стала случайно известна местным общественникам. Местный житель вместе со своим другом отправился на поиски собаки и наткнулся в одной из построек на мужчину Александра и его детей в возрасте от трех до 11 лет.

Мужчину и детей принял у себя дома один из добровольцев, чтобы те могли помыться и обогреться. Портал «Чита.ру» сообщает, что мать детей находится в алкогольной зависимости, из-за чего и оставила детей на попечении у отца. У семьи есть еще двое детей: годовалый ребенок находится в доме малютки, а старший 13-летний — на попечении у бабушки.

Мать сейчас проживает со своей сестрой. По словам регионального уполномоченного по правам ребенка Ивана Катанаева, женщина 19 января ушла от семьи «за сигаретами».

Автор проекта помощи бездомным людям «Один из нас» Евгений Федоров, который занимался помощью этой семье, отмечал, что дети тянутся к отцу и относятся к нему очень хорошо. «Поэтому наша задача не допустить их разлуку», — говорил он в общении со СМИ.

До того, как к ситуации обратились СКР и прокуратура и выяснилось, что в отношении отца возбуждено пять уголовных дел, омбудсмен Иван Катанаев утверждал, что детей не будут изымать из семьи, а краевое министерство труда и социальной защиты собиралось оформить семье соцвыплаты и оказать помощь в восстановлении документов, ранее утраченных.