Зоозащитники в Якутске назвали местный приют "ледниковым концлагерем"

Руководитель зоозащитного центра «ВИТА» Ирина Новожилова рассказала об ужасных условиях содержания отловленных собак в якутском приюте.

«Сотни собак и кошек ежегодно умирают от голода и жуткого мороза в 50 градусов. Животных держат в открытых вольерах и на коротких цепях на улице. Утепленных будок нет, все животные больны. Они просто примерзают к будкам и мучительно погибают, лежа на 30 граммах гниющего сена, и все это под "надзором" людей», — цитирует активистку «Интерфакс».

По словам Новожиловой, животных систематически не кормят и даже не дают воды. Стерилизация собак проводится без соблюдения санитарных норм.

На портале Cange.org опубликована петиция активистов фонда помощи «Дарящие надежду», где зоозащитники называют якутский приют для животных «ледниковым концлагерем».

Кроме того, волонтеры из Севастополя, Дагестана и Самары сообщают, что в их регионах предложено вместо содержания приютов провести отстрел бездомных собак. По словам Новожиловой, это связано с тем, что минувшим летом правительство передало субъектам право определять, каким образом в городах будет решаться вопрос с безнадзорными животными.