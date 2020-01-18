Жителей Центральной России предупредили о резком похолодании на ближайшей неделе

К окончанию предстоящей недели температура воздуха в центральных и северо-западных регионах России заметно понизится.

Об этом рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина, пишет «Российская газета».

Отмечается, что начало недели при этом будет рекордно теплым.

Значительное похолодание ожидается в четверг, 23 января. В этот день, по прогнозам синоптиков, пройдет небольшой снег, столбики термометра могут опуститься до шести градусов мороза.

С пятницы, 24 января, по воскресенье, 26 января, местами выпадет снег, температура воздуха составит до –8...–3 градусов ночью и —6...—1 днем.

Сколько дней продержится похолодание, пока прогнозировать рано, добавила Людмила Паршина.