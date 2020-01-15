Преподавателя в Кургане осудили на 4 года за "обмен" хороших оценок на проектор

В Кургане 58-летнего преподавателя кафедры физики КГУ приговорили к четырем годам условно с испытательным сроком в три года, пишет портал «Область 45».

Мужчину обвинили в том, что он предложил студентам приобрести проектор стоимостью свыше 10 тысяч рублей в обмен на положительный отзыв на их дипломную работу и право выбрать вопрос для экзаменационного билета.

Ранее преподаватель не был судим. Во время заседания он полностью признал свою вину.

В региональной прокуратуре уточнили, что мужчине помимо условного срока также запрещено на два года занимать должности, связанные с организационно-распорядительными полномочиями в образовательных учреждениях.