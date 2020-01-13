Путин распорядился отменить уголовное преследование медиков за потерю препаратов

Президент России Владимир Путин одним из своих поручений по итогам встречи с представителями общественности в Светлогорске Калининградской области призвал упразднить уголовную ответственность медработников за утерю наркотических препаратов, отмечается на сайте Кремля.

От ответственности он призвал освобождать врачей и других медработников, «допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты».

Правительство должно отчитаться по этому вопросу до 15 апреля 2020 года, а ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.