Омский мальчик, которого дома ставили на гречку, провел каникулы с семьей

В Омске временно вернули домой из интерната восьмилетнего ребенка, которого наказывали с помощью гречки.

Напомним, что в декабре суд Омска арестовал 35-летнего мужчину, который ставил своего восьмилетнего пасынка коленями на гречку «в воспитательных целях». В результате таких наказаний у мальчика были сильно повреждены ноги, в кожу которых крупа практически «вросла». Пострадавшего ребенка после этих событий временно изъяли из семьи и поместили в интернат.

Однако ТАСС со ссылкой на директора учреждения, где какое-то время находился мальчик, Евгения Пузанова сообщает, что в новогодние каникулы школьника отпустили домой к бабушке и матери, где он остается и по сей день.

«Мама не лишена родительских прав и не ограничена в правах, поэтому теперь он проживает с ней, каждый день ходит на занятия. Мы видимся не только на занятиях, постоянно общаемся по телефону. Настроение у него хорошее, после школы он приходит в интернат, сейчас вот прошли занятия с психологом, пошли к логопеду», — рассказал Пузанов, отметив, что во время праздников родные водили мальчика «в цирк, в театр, на горку, на каток».

При этом директор интерната подчеркнул, что окончательное решение о месте проживания ребенка будет принято только после того, как суд огласит приговор по делу о его истязании.