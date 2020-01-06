В Петербурге простились с умершим накануне онкологом Андреем Павленко

Около двухсот человек пришли в Спасо-Преображенский собор, чтобы проститься с умершим от рака онкологом Андреем Павленко.

Об этом сообщает «РИА Новости».

Напомним, петербургский хирург-онколог Андрей Павленко скончался накануне, 5 января. С весны 2018 года он боролся с раком желудка, при этом продолжая работать. Павленко вел блог, в котором писал о необходимости проводить химиотерапию даже на поздних стадиях заболевания и о том, как следует себя вести тем, кто столкнулся с раком. Кроме того, он открыл благотворительный фонд поддержки и развития онкологической помощи.

За несколько дней до смерти онколог записал обращение, в котором сообщил, что его жизненный путь заканчивается, и призвал страдающих от этого заболевания не опускать руки.

Андрей Павленко будет похоронен на Киновеевском кладбище.