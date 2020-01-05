Умер онколог Андрей Павленко, который вел блог о своей болезни

Онколог и председатель совета Cancer Fund Андрей Павленко скончался 5 января в Санкт-Петербурге, пишут «Такие дела» со ссылкой на жену доктора Анну Гегечкори.

1 января Андрей Павленко опубликовал на своей странице в Facebook пост, где заявил, что «его жизненный путь завершается». Вместе с этим он попросил не опускать руки тех, кто продолжает лечение, и попросил поддержать его семью финансово после его смерти.

Рак желудка в третьей стадии у оперирующего онколога обнаружили в марте 2018 года. После этого Андрей Павленко начал вести видеоблог, где рассказывал о системе онкологической помощи в России. Вместе с этим он продолжал работать врачом и открыл благотворительный фонд поддержки и развития онкологической помощи.