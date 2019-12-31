"Сухой закон" 3 января в Башкирии связали с пиком отравлений

4–6 января в Башкортостане будут продавать алкоголь только с 10 до 14 часов, 3 января не будут продавать его совсем.

Как сообщает «Эхо Москвы», председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев объяснил введение «сухого закона» в регионе на один день тем, что именно на 3 января приходится пик отравлений алкоголем в праздничные дни.

На всей территории РФ продажа спиртного запрещена в ночное время с 23:00 до 8:00. Российские регионы могут устанавливать дополнительные ограничения времени продажи алкогольных напитков.