Власти Московской области намерены закрыть все свалки до конца наступающего года

Губернатор Московской области Андрей Воробьев пообещал закрыть все подмосковные мусорные полигоны в течение 2020 года.

«Победу мы надеемся получить к концу 2020 года, когда закроем все городские свалки, их больше не будет в природе, как таковых, существовать», — цитирует губернатора «Интерфакс».

Отмечается, что по состоянию на конец текущего года были закрыты 28 из 39 полигонов твердых коммунальных отходов в Подмосковье. Остальные 11 планируют закрыть к 2021 году. Два полигона власти Московской области собираются модернизировать, сделав из них современные комплексы по переработке отходов.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что столичные власти определились с регионами, куда с 2020 по 2029 год планируется вывозить мусор.