Шиес не вошел в список мест, куда планируется вывозить московский мусор

Московские власти определились с регионами, куда с 2020 по 2029 год планируется вывозить мусор. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии Москвы, не него обращает внимание РБК.

По прогнозам, в 2020 году в Москве образуется 8,1 млн тонн твердых бытовых отходов, а к 2029 году их количество вырастет на 5% — до 8,5 млн тонн. Всего за десять лет столица накопит почти 83 тонны мусора.

Согласно документу, столичный мусор будут вывозить на 11 подмосковных комплексов переработки отходов, в том числе в Егорьевске, Кашире, Коломенском, деревнях Храброво, Ясенево, Шеметово, Аннино. Кроме того, отходы из Москвы будут вынуждены принять также Калужская и Владимирская области.

При этом в список регионов для вывоза мусора не был включен скандальный Шиес в Архангельской области, где с лета 2018 года проходят акции протеста из-за строительства мусорного полигона.

Однако столичный чиновник, знакомый с подготовкой документа, сообщил РБК, что это еще не означает, что Москва отказалась от планов вывозить туда мусор. «Если строительство объекта все-таки согласуют, схему можно будет скорректировать. Сейчас включение Шиеса в схему могло бы повлиять на усиление общественных протестов», — объяснил он.