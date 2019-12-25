Сообщение о продаже красноярского села вместе с населением привлекло внимание СК

Руководитель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить продажу красноярского села Васильевка вместе с жителями.

Об этом рассказала представитель СКР Светлана Петренко, пишет «Тайга.инфо». По ее словам, Бастрыкин дал территориальному следственному управлению распоряжение «тщательно проверить достоверность доводов, озвученных средствами массовой информации, и доложить о ситуации в центральный аппарат Следственного комитета».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что местный предприниматель, назвавший себя хозяином населенного пункта, разместил объявление о продаже Васильевки вместе с фермой, складом, а также домами и живущими в них людьми.

Как сообщило НТВ, объявление появилось на крупном интернет-сервисе. В нем указывалось, что 45 домов, а также «животноводческий комплекс» отдается «в хорошие руки, почти даром – за 20 миллионов рублей».

Поясняется, что при Горбачеве на возрождение деревни были выделены солидные средства. Подрядчиком выступил Минусинский строительный комбинат. В 90-е глава предприятия получил земли для производства сельхозпродукции в бессрочное пользование, а затем «неожиданно для людей стал полновластным хозяином». Обитатели села смогли приватизировать жилье через суд. Уточняется, однако, что речь идет о только о 15 жителях.

Представители собственника в телефонном разговоре с журналистами заверили, что «село продадут только в хорошие руки», после чего отказались комментировать ситуацию.