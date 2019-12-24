В Татарстане с девушки, снявшей учения МВД с подростками, потребовали объяснения

В Татарстане силовики ночью пришли к девушке, которая первой опубликовала ролик о тренировке МВД по разгону митингов.

Как передает «МБХ медиа», полиция нагрянула к молодой учительнице Екатерине Пантелеевой после 23 часов. При этом сотрудники правоохранительных органов попросили у девушки подписать объяснительную, откуда она взяла видео и кто просил его опубликовать.

По словам председателя профсоюза «Альянс учителей» в Татарстане Раушана Валиуллина, девушка была очень растеряна и напугана. Он посоветовал ей воспользоваться 51-й статьей Конституции и потребовать вызова повесткой и с адвокатом. Однако Пантелеева подписала объяснительную, чтобы избавиться от этого ужаса. «Сказала, что опубликовала, "чтобы узнать мнение общественности о деятельности школы"», — пояснил Валиуллин.

Напомним, что о привлечении школьников к учениям полиции по разгону митингов в Татарстане стало известно 22 декабря. Отмечалось, что всего в тренировках принимали участие около 18 девятиклассников, которые должны были исполнять роли статистов для отработки действий силовиков в ходе протестных акций.

Позднее несколько школьников сообщили, что получили во время учений легкие травмы. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. МВД привлечение подростков к тренировкам в качестве «митингующих» не признают.