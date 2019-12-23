Школьник сообщил об ушибах и ссадинах из-за учений по разгону акций в Татарстане

Ученики Новотроицкой средней школы в Татарстане получили травмы в ходе тактико-строевых занятий МВД.

О привлечении школьников к учениям полиции по разгону митингов в Татарстане стало известно накануне, 22 декабря. Отмечалось, что всего в тренировках принимали участие около 18 девятиклассников, которые должны были исполнять роли статистов для отработки действий силовиков в ходе протестных акций.

Как сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на заявление одного из школьников, согласившегося общаться с прессой на условиях анонимности, на учения МВД подростков отвел директор школы. Позднее им сказали, чтобы они «топали», провоцировали и толкали силовиков.

«Меня очень жестко положили, типа свернули и ткнули лицом в снег. Других кинули через бедро, многих кидали через бедро и меня одного ткнули лицом в снег, очень жестко. Моего друга поцарапали, он порезался об щиты, у меня осталась ссадина на руке, ссадина на коленке, плюс большая шишка на голове», — рассказал собеседник издания.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, поскольку участие гражданских лиц и план занятия не были согласованы в установленном порядке с МВД по Татарстану.

По итогам проверки виновных планируют привлечь к строгой дисциплинарной ответственности. Кроме того, сейчас стало известно также об увольнении в связи с этим инцидентом главы райотдела образования.

В МВД при этом пока утверждают, что в качестве «митингующих» к тренировкам привлекались полицейские и никто из подростков не пострадал.