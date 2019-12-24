Генерала ФТС и его зама обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями

Пресс-секретарь Басманного суда Москвы Ирина Морозова сообщила, что начальнику управления в центральном аппарате Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанту Александру Кизлыку и его заместителю Алексею Серебро были предъявлены официальные обвинения, передает РИА Новости. Оба они задержаны.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 22 февраля Кизлыка Александра и Серебро Алексея», — заявила Морозова.

Сообщается, что им грозит до десяти лет лишения свободы по статье 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями», повлекшее тяжкие последствия). Детали обвинения не раскрываются.

По данным собеседника РБК, Кизлык и Серебро переквалифицировали уголовные дела в отношении лиц, незаконно перевозивших через границу валюту, в административные.

Ранее сообщалось, что подозреваемыми по делу проходят заместители начальников Домодедовской и Внуковской таможен Юрий Черкашин и Константин Мишин.

Напомним, что накануне Следственный комитет провел обыски в центральном аппарате ФТС, а также в помещениях Внуковской и Домодедовской таможенных служб. В пресс-службе ведомства заявляли: «В отношении отдельных сотрудников ФТС России проводятся следственные действия».