Несколько высокопоставленных сотрудников ФТС задержаны по делу о махинациях

Следственный комитет проводит обыски в органах Федеральной таможенной службы (ФТС) в рамках уголовного дела.

Об этом, в частности, сообщают «Интерфакс» и РЕН ТВ с указанием на свои источники.

По данным РЕН ТВ, в процессе следственных мероприятий уже были задержаны генерал-лейтенант, начальник Управления таможенного дознания Александр Кизлык, его заместитель по фамилии Серебро (имя не приводится), а также заместители начальников Внуковской и Домодедовской таможен Константин Мишин и Юрий Черкашин. Их подозревают в крупных махинациях, уточняет РЕН ТВ.

«Интерфакс» не указывает точную причину возбуждения уголовное дела, однако добавляет, что обыски проходят в структурах центрального аппарата ФТС и в ее региональных подразделениях.

СК данную информацию пока не комментирует.