Власти Москвы выпустили советы по поведению при ложном минировании в школах

Замглавы столичного департамента образования и науки Антон Молев выпустил видеообращение к родителям школьников о новой волне ложных минирований. В нем представитель правительства Москвы дает советы о том, как правильно себя вести при эвакуации, а также призывает не паниковать в такие моменты и четко следовать рекомендациям учителя.

«В последние две недели участились случаи звонков о ложном минировании образовательных объектов. Это, безусловно, вызывает напряжение, и я думаю, что именно это напряжение и было целью тех, кто организовывает подобные телефонные атаки. Конечно, мы понимаем, что частотность такого рода происшествий влияет на учебный процесс и мешает ему, но мы должны прекрасно понимать, что безопасность детей — это главная наша задача», — говорит Молев в обращении.

Напомним, что 19 декабря Москва побила рекорд по числу эвакуированных людей из-за анонимных сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах: в этот день со столичных объектов были выведены порядка 170 тысяч человек, 90% которых пришлись на школы и детские сады.