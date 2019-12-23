На усадившую сына за руль женщину завели дело о насилии в отношении полицейского

Против жительницы Набережных Челнов, посадившей сына за руль, возбуждено дело о применении насилия к сотруднице полиции.

«По версии следствия, находясь в отделе полиции в городе Мамадыш, подозреваемая порвала составленные в отношении нее административные протоколы, ударила сотрудницу полиции по руке и толкнула ее. При этом злоумышленница разбросала по кабинету лежавшие в шкафу документы», – говорится в сообщении пресс-службы СК по Татарстану.

Ранее на подозреваемую были заведены другие дела. Так, в ноябре она выложила в соцсети видеозапись, на которой шестилетний мальчик находится за рулем машины, мчащейся со скоростью около 130 км/ч. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям об оставлении в опасности, вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, опасных для его жизни, и неисполнении обязанностей по воспитанию. Свою вину она не признала.

Кроме того, женщину штрафовали после публикации видеоролика, где она находится за рулем, держа перед собой младенца, не пристегнутого и без специального кресла.