Матери, посадившей 6-летнего сына за руль, вменяют еще одну уголовную статью

В отношении жительницы Набережных Челнов Агины Алтынбаевой, посадившей за руль автомобиля своего шестилетнего сына, возбудили еще одно уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего». Делом занимается Управление СКР по Татарстану под контролем центрального аппарата, пишет «Коммерсантъ».

Видео, на котором малолетний ребенок сидит на коленях у матери за рулем автомобиля, передвигающегося со скоростью более 100 километров в час, сама обвиняемая выложила в соцсетях.

Ранее в отношении женщины возбудили уголовное дело по статьям «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Следователи устанавливают все детали случившегося.

Полиция уже выписала в отношении гражданки протоколы в общей сложности на 35 тысяч рублей, передают «РИА Новости». В МВД утверждают, что Агина Алтынбаева за последние два года 31 раз была уличена в нарушении правил ПДД.

В комментариях под своим видео она заявляет, что никто не вправе ее судить и она ни о чем не жалеет. В общении с журналистами Алтынбаева утверждает, что ее ребенок был за рулем не в первый раз.

«Он у меня уже с четырёх лет катается. Ему сейчас шесть, не вижу в этом ничего плохого. От того, что мне что-то скажут инспекторы ДПС, ничего страшного», — цитирует девушку радиостанция «Говорит Москва».