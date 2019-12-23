Фигуранта дела "Сети" лечат от туберкулеза десятками таблеток

У фигуранта пензенского дела «Сети» Василия Куксова диагностирован туберкулез легких первой степени распада. Об этом пишет портал «7х7» со ссылкой на мать подсудимого Елену Куксову.

Еще в сентябре медики заподозрили у Куксова пневмонию. Он дважды проходил компьютерную томографию легких. 9 декабря ему было выдано медицинское заключение о подозрении на пневмонию и туберкулез, после чего он был направлен на обследование в больницу ФСИН.

Адвокат подсудимого Александр Федулов утверждает, что, несмотря на предварительный диагноз, Куксова держали в подвальном сыром помещении. На слушании дела 23 декабря подсудимый утверждал, что ему дают по 25 таблеток в день и колют по два укола.

В деле террористического сообщества «Сеть» (организация, запрещенная в России – Ред.) Куксов фигурирует как «связист». Согласно версии следствия, он отвечал за методы конспирации и шифровки информации.