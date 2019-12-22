В Саратове полицейский скончался после ранения "закладчиком"

21 декабря в Саратове сотрудник ППС получил огнестрельное ранение во время попытки задержания двух наркокурьеров, сообщает портал «Взгляд-инфо» со ссылкой на пресс-службу местного СУ СКР. «Известия» пишут, что пострадавший был доставлен в больницу, где скончался 22 декабря от потери крови.

Погибшему сотруднику было 28 лет. Стрелявший «закладчик» был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Подозреваемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.