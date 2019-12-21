В Бурятии полицейский и его экс-коллега задержаны за убийство 17-летней давности

Сотрудники СК задержали бывшего и действующего полицейских по обвинению в убийстве, совершенном в Бурятии 17 лет назад.

Об этом сообщается на сайте СУ СКР по Бурятии.

По данным ведомства, в августе 2002 года два сотрудника правоохранительных органов вместе со знакомыми девушками 17 и 18 лет приехали в местность «Клюквенная падь» в Кабанском районе, где стали употреблять спиртные напитки. Между полицейскими и их спутницами произошла ссора, в ходе которой мужчины «при помощи топора расправились с потерпевшими».

Тела девушек обнаружили 26 августа 2002 года. Было возбуждено уголовное дело, однако долгое время оно оставалось нераскрытым, несмотря на то, что работа следствия не прекращалась.

Преступление удалось раскрыть следственному отделению, недавно образованному в отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии. Сообщается, что опытные сотрудники «после тщательного, внимательного изучения уголовного дела обратили внимание на ряд, как могло показаться, незначительных деталей, которые, спустя 17 лет, позволили выйти на след злоумышленников». В СК отметили, что один из подозреваемых до сих пор работал в полиции, второй, пенсионер органов внутренних дел, числился сотрудником службы безопасности местного предприятия.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «ж», «к» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление»), подозреваемые арестованы. Проверяются версии о причастности к преступлению других сотрудников полиции.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что на Сахалине троих сотрудников полиции приговорили к срокам до 4,5 года колонии за пытки задержанной.