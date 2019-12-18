На Сахалине трое полицейских осуждены за пытки подозреваемой в хищении средств

Южно-Сахалинский городской суд приговорил троих сотрудников полиции к срокам до 4,5 года колонии за пытки задержанной.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, 10 ноября 2015 года трое оперуполномоченных УМВД России по Южно-Сахалинску с 13:00 до 22:00 «применяли к потерпевшей средства ограничения движения, наносили удары по различным частям тела, а также при помощи пакета перекрывали доступ к кислороду, при этом высказывали угрозы применения сексуального насилия со стороны третьих лиц». По данным ведомства, двое полицейских использовали электрошокер с целью склонения женщины к даче признательных показаний о причастности к хищению денежных средств.

Подсудимые признаны виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и угрозой его применения, с использованием специальных средств. Их приговорили к 4,5 года, 4 годам и 3 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также на три года они лишены права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти.

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