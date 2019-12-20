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В Гонконге арестовали за "отмывание средств" членов НКО, помогающей оппозиции

Общество
17:35, 20 декабря 2019

Полиция Гонконга сообщила о заморозке на счетах 9 миллионов долларов, собранных на судебные издержки для граждан, арестованных во время протестов, сообщает CNN.

Также арестованы четверо сотрудников организации Spark Alliance, на протяжении трех лет занимавшейся сбором средств на юридическое обслуживание людей, репрессированных за участие в протестах. Сотрудников обвиняют в отмывании денег.

В Spark Alliance назвали дело фальсифицированным и отказались от иных комментариев на время разбирательства.

В банке, где находятся арестованные средства, заявили, что счета заблокированы не по политическим мотивам, а в связи с тем, что клиент не смог объяснить некоторые транзакции.

Массовые протесты в Гонконге начались более полугода назад, когда власти начали рассматривать законопроект об экстрадиции с материковым Китаем. От этой инициативы государство отказалось, но протесты продолжаются по сей день.

Теги: #Китай #Банки

Рубрика: Общество

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