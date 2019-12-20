Фигурант дела "212" Никита Чирцов пропал из СИЗО до официального этапирования

Адвокат осужденного на год колонии фигуранта «московского дела» рассказал, что не смог найти его в изоляторе.

Как передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на адвоката Александра Боркова, Никита Чирцов пропал из СИЗО «Бутырка», где он должен находиться до этапирования в колонию. При этом этапировать фигуранта «московского дела» не могут, поскольку еще не истек срок для подачи апелляционной жалобы на его приговор.

В самом следственном изоляторе заявили, что Чирцов выбыл из учреждения, но не уточнили, куда именно. В свою очередь, в пресс-службе ФСИН отказались давать какие-либо комментарии по данному поводу, заявив, что не могут разглашать персональные данные арестанта.

Напомним, 22-летнего Никиту Чирцова 6 декабря приговорили к году колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК) на митинге в Москве 27 июля.