Обвиняемому в нападении на ОМОНовца Владимиру Емельянову дали два года условно

Мещанский суд признал Владимира Емельянова виновным в нападении на силовика 27 июля и приговорил к двум годам условно.

«Назначить Емельянову наказание в виде двух лет лишения свободы условно», – цитирует ТАСС судью Татьяну Шанину.

Молодого человека освободили из-под стражи в зале суда. Также ему назначили три года испытательного срока.

Сообщается, что при оглашении приговора присутствовали около 100 сторонников обвиняемого, в том числе Алексей Навальный.

По версии следствия, Владимир Емельянов во время акции 27 июля схватил за бронежилет и «потянул на себя» сотрудника правоохранительных органов. По словам самого Емельянова, он пытался защитить от силовика другого участника акции, при этом не собираясь причинить физический вред.

Молодого человека задержали в октябре. Ему предъявили обвинение по части 1 статьи 318 УК РФ («Применение к представителю власти насилия, неопасного для его жизни»). Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, поскольку обвиняемый страдает астмой и содержит своих 74-летнюю бабушку и 91-летнюю прабабушку. Тем не менее все время следствия Емельянов провел в СИЗО.

Ранее были вынесены приговоры троим другим фигурантам «дела 27 июля». Егор Жуков получил три года условно, Павлу Новикову назначили штраф в размере 120 тысяч рублей, Никита Чирцов приговорен к году лишения свободы.