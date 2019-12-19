Производители просят отсрочить закон об органике, чтобы избежать "серой зоны"

Координатор рабочей группы по развитию потребительского рынка консультативного совета по иностранным инвестициям, президент Nestle в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан направил обращение вице-премьеру Алексею Гордееву, в котором сообщил, что закон об органической продукции, который вступает в силу уже 1 января 2020 года, фактически не может быть исполнен участниками рынка из-за отсутствия необходимых для его выполнения подзаконных актов.

Он подчеркнул, что регулирующие документы до сих пор не приняты, а национальная сертификация органической продукции, на которую требуется от двух месяцев до полугода, осуществляется лишь с 4 декабря. По словам Роллана, как сообщает «КоммерсантЪ», органика на миллиарды рублей после вступления в силу закона будет признана незаконной. В обращении он предлагает отсрочить закон ещё на два-три года. С этой позицией солидаризируются и в Ассоциации компаний розничной торговли.

материал от апреля 2018 года:

Настоящую органику отделят от плевел

При этом в Минсельхозе не видят причин для отсрочки закона, отмечая, что документы, регулирующие порядок ведения реестра производителей органики и знака соответствия сейчас находятся на рассмотрении в Минюсте. Однако гендиректор производителя органических продуктов «АгриВолга» Елена Яшаева поясняет, что на настоящий момент реестра производителей фактически не существует, а значит, производители никак не смогут нанести соответствующую маркировку в срок даже при условии, что реестр появится до конца года.

Ранее исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев отмечал, что с 2020 года органическая продукция окажется в «серой зоне».