Многодетной матери из Омска оставили в силе 22-летний срок за 14 преступлений

Верховный суд оставил в силе приговор группе жителей Омска, осужденных на длительные сроки за серию тяжких преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Омской области.

Напомним, в сентябре многодетная мать Вера Бегун и ее сообщник Станислав Бердников были приговорены к 22 годам каждый, а их подельник Эрик Алеев – к 5,5 годам колонии строгого режима по девяти статьям УК РФ. В частности, их признали виновными в убийстве, изнасиловании, вымогательстве, организации занятия проституцией и похищении человека.

«Сегодня приговор вступил в законную силу», – указывается в сообщении ведомства.

Преступления были совершены в 2016 году. Среди жертв злоумышленников были их знакомые, в том числе выходцы из детского дома, в котором воспитывалась Бегун. Один из преступных эпизодов связан с убийством давшего показания против Бегун молодого человека, которого вывезли в лес и заставили рыть могилу, после чего заживо закопали.