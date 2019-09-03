Многодетная мать из Омска получила 22 года колонии за 14 эпизодов преступлений

Омский областной суд назначил матери троих детей Вере Бегун наказание в виде 22 лет колонии общего режима.

Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Омской области.

Женщине вменяется 14 эпизодов преступлений, в том числе убийство, похищение человека, принуждение к проституции, разбои, грабежи и ряд других преступлений. Ее сообщнику Станиславу Бердникову суд назначил аналогичное наказание, он будет отбывать его в колонии строгого режима. Третьего соучастника одного из преступлений, а именно убийства, суд приговорил к 4,5 годам лишения свободы; с учетом другого приговора наказание составило 5,5 года колонии строгого режима.

Среди жертв преступников были выходцы из детского дома, в котором воспитывалась Бегун.

Так, по данным СК, одну из подруг по детдому женщина сделала секс-рабыней. Девушку полтора месяца удерживали в съемной квартире, куда Бердников приводил клиентов. Потерпевшей удалось бежать, однако обратиться в правоохранительные органы она побоялась, как и многие другие жертвы преступников.

Один из преступных эпизодов связан с убийством давшего показания против Бегун молодого человека, также бывшего детдомовца. Его вывезли в лес, заставили рыть себе могилу, а затем заживо закопали.

Сообщается, что впервые в поле зрения СМИ Вера Бегун попала в 2015 году. После сноса аварийного дома, где она жила вместе с мужем и тремя детьми, семье выделили квартиру. Новое жилье не устроило переселенцев, и они организовали пикет у здания мэрии Омска. Убедить их переехать удалось только после долгих переговоров с администрацией и нескольких судебных процессов.

В 2016 году на женщину обратили внимание уже правоохранительные органы: Бегун и ее знакомых заподозрили в ограблении квартиры. У следствия не было улик, поэтому их отпустили под подписку о невыезде. Затем женщину обвиняли в похищении человека и пытках с требованием о подписании дарственной на машину, а также в принуждении к изнасилованию и прочих многочисленных жестоких преступлениях.