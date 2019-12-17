Из-за аномального тепла в Москве расцвели подснежники, "спутавшие" зиму с весной

Садовники «Аптекарского огорода» опасаются преждевременного цветения сакуры из-за аномально теплой погоды в Москве.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Ботанического сада МГУ Ольгу Архипову пишет агентство городских новостей «Москва».

«17 декабря под открытым небом в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" аномально рано расцвели подснежники, спутав зиму с весной. Их обнаружили в Теневом саду возле главного входа. Если потепление продолжится, то и другие подснежники проснутся», — рассказала Архипова, добавив, что теперь есть опасения и о преждевременном цветении японской сакуры.

Напомним, во вторник, 17 декабря, на столичный регион продолжает оказывать влияние циклон с волновыми фронтальными разделами, который обеспечивает влажную и аномально теплую для декабря погоду с плюсовыми температурными значениями.