Пасмурная погода с небольшими осадками и +3 градуса ждут москвичей 17 декабря

Синоптики рассказали, какую погоду следует ожидать жителям Москвы и области во вторник, 17 декабря.

Как передает портал «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион продолжит находиться под влиянием циклона с Атлантики и его волновых фронтальных разделов, что обусловит теплую облачную погоду с небольшими осадками.

Максимальная температура воздуха в Москве днем 17 декабря составит +1..+3, по области — -1..+4 градуса. Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня укажет на отметку 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 80%.