Умер вдохновитель челленджа с обливанием холодной водой

В возрасте 34 лет умер Пит Фрейтс, идейный автор акции Ice Bucket Challenge, набравшей популярность во всем мире в 2014 году, сообщает Русская служба «Би-би-си».

Более 2,4 миллиона видеороликов появилось в соцсетях, где пользователи обливают себя ведром холодной воды и сообщают, какую сумму они перечислят в фонд для исследования бокового амиотрофического склероза (БАС). Именно этот диагноз Пит Фрейс получил в возрасте 27 лет.

БАС поражает нервные клетки головного и спинного мозга, постепенно лишая человека самостоятельности. В конце жизни Пит передвигался на инвалидной коляске, потерял речь и питался через трубку.

В акции в том числе приняли участие Билл Гейтс, Джордж Буш, Дональд Трамп и Леди Гага. Благодаря запущенному Фрейтсом челленджу, удалось собрать порядка 220 миллионов долларов.

На собранные средства было проведено исследование, в результате которого ученые обнаружили вариант гена, связанного с высокой вероятностью возникновения болезни. Известно, что в 2017 году был зарегистрирован препарат, замедляющий развитие БАС.