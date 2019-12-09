Государство выделит организациям инвалидов полтора миллиарда рублей в 2020 году

В наступающем году правительство России выделит 1,5 миллиарда рублей на поддержку общероссийских организаций инвалидов.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

В документе указывается, что Всероссийское общество инвалидов получит в 2020 году 517 927 тысяч рублей, Всероссийское общество слепых – 860 549 тысяч рублей, Всероссийское общество глухих – 157 944 тысячи рублей.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что в России проживает 12 миллионов человек с инвалидностью, при этом только 29% из них имеют стабильную работу.