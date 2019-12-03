Только 29% людей с инвалидностью в России имеют стабильную работу

В России, по данным Минтруда, проживает 12 миллионов человек с официально признанным статусом инвалида. Всего лишь 28,8% из них в трудоспособном возрасте имеют постоянную работу.

7 из 12 миллионов людей с инвалидностью — люди пенсионного и предпенсионного возрастов, 680 тысяч — дети с особенностями здоровья. Основная причина инвалидности в статистике — «общее заболевание».

В планах Министерства труда увеличить число включенных в рынок труда граждан с ОВЗ до 50% к 2025 году. Для этого ведомство разрабатывает законопроекты, совершенствующие механизмы квотирования рабочих мест, которые дадут работодателям право на компенсацию выплаты заработной платы. Пилотные проекты в этом направлении будут реализованы в Якутии, Алтайском крае, Орловской, Свердловской, Тверской и Воронежской областях.

3 декабря в мире отмечается Международный день инвалидов, инициированный в 1992 году Генеральной Ассамблеей ООН.