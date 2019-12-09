Экс-фигурант дела "212" Конон требует 1,2 млн рублей за незаконное преследование

Бывший фигурант «московского дела» Даниил Конон, обвинявшийся в участии в массовых беспорядках, подал иск о реабилитации.

Об этом со ссылкой на Telegram-канал главы ассоциации «Агора» Павла Чикова пишет портал Znak.com.

Отмечается, что Конон требует выплатить ему 1,2 млн рублей компенсации за незаконное преследование. Его интересы в суде будет представлять адвокат «Агоры» Григорий Червонный.

Напомним, что 6 декабря суд арестовал двоих бывших фигурантов «московского дела» Даниила Конона и Сергея Абаничева на 15 суток по административным статьям, однако оба мужчины были сразу же отпущены, поскольку им зачли нахождение в СИЗО после митинга 27 июля.

Ранее Сергей Абаничев ранее также обратился в суд с иском о незаконном преследовании.